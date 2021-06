Ações da China fecham em baixa sob peso de empresas de matérias-primas

PEQUIM (Reuters) – As ações da China terminaram em baixa nesta quarta-feira, pressionadas pelas perdas em ações de matérias-primas e saúde, com os investidores preocupados com os altos valores e com o resultado da reunião do Federal Reserve, que pode provocar saída de fluxo externo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 1,67%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,07%.

Analistas disseram que faltaram fatores para uma alta, enquanto os fortes valores em algumas partes do mercado eram causa de preocupação.

Entre os setores de pior desempenho nesta quarta-feira, o subíndice de matérias-primas caiu 3,08% uma vez que a notícia sobre restrições a exposição internacional em commoditites de empresas estatais acelerou as vendas no setor.

O subíndice de saúde perdeu 3,01%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,51%, a 29.291 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,70%, a 28.436 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,07%, a 3.518 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,67%, a 5.080 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,62%, a 3.278 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,37%, a 17.307 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,11%, a 3.139 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,09%, a 7.386 pontos.

(Reportagem de Cheng Leng em Pequim, Luoyan Liu e Andrew Galbraith em Xangai)

