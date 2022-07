Ações da China e Hong Kong fecham em baixa antes de decisão do Fed

XANGAI (Reuters) – As ações da China continental e de Hong Kong terminaram em baixa nesta quarta-feira, antes do resultado da reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos.







O anúncio do Federá Reserve será feito às 15h (horário de Brasília) e o Fed deve aumentar a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual para combater a inflação. Os investidores também estão de olho em qualquer outro comentário sobre o aperto monetário.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,49%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,05%. O índice de Hong Kong Hang Seng, por sua vez, teve recuo de 1,13%.

O subíndice do setor financeiro caiu 0,55%, o setor de bens de consumo básicos perdeu 1,3% e o subíndice de saúde teve queda de 1,6%.

“Além da decisão do Fed, as perspectivas globais e a confiança devem permanecer reprimidos pelas preocupações com o crescimento dos EUA e da zona do euro e com os riscos para a estabilidade financeira na China”, disseram os estrategistas do DBS em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,22%, a 27.715 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,13%, a 20.670 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,05%, a 3.275 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,49%, a 4.225 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,11%, a 2.415 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,78%, a 14.921 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,41%, a 3.205 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,23%, a 6.823 pontos.