Ações da China com preocupações que o estímulo governamental seja inadequado

XANGAI (Reuters) – As ações da China caíram na quarta-feira após recuperação recente, pressionadas pelos temores de que as políticas anunciadas por Pequim não sejam suficientes para reanimar a economia devastada pelo coronavírus.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,35% no dia, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,25%.





O mercado havia se recuperado com sinais de que a China estava adotando mais medidas de estímulo para ajudar uma economia devastada pelo maior surto de Covid-19 do país em dois anos.

Mas o Morgan Stanley disse em suas perspectivas de meio de ano que espera que o crescimento da China em 2022 seja inferior à meta de 5,2%, com o peso da estratégia de Covid zero “apenas parcialmente compensado pelo afrouxamento monetário”, conforme sinalizado na reunião do Politburo

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,94%, a 26.911 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,20%, a 20.644 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,25%, a 3.085 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,35%, a 3.991 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,21%, a 2.625 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,50%, a 16.296 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,73%, a 3.225 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,99%, a 7.182 pontos.