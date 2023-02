Ações da China caem com dados de inflação dos EUA e preocupações geopolíticas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 7:34 Compartilhe





XANGAI (Reuters) – As ações da China caíram nesta quarta-feira, acompanhando a fraqueza em outros mercados asiáticos após dados mostrarem inflação ainda elevada nos Estados Unidos, enquanto preocupações geopolíticas e com a economia da China pesaram ainda mais sobre o sentimento dos investidores.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,52%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,39%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 1,43% no dia.

Outras ações asiáticas também registraram perdas após os dados do índice de preços ao consumidor nos EUA e declarações de autoridades do banco central provocaram preocupações entre os investidores de que a taxa de juros ficará mais alta por mais tempo.





Enquanto isso, uma disputa diplomática entre a China e os Estados Unidos se aprofundou, com Pequim acusando Washington de usar balões de alta altitude em seu espaço aéreo e o de outros países, enquanto os militares norte-americanos examinavam os restos de um suposto balão espião chinês que caiu este mês.

Os investidores também aguardam mais provas de uma recuperação econômica depois que Pequim abandonou sua rígida política de Covid zero em dezembro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,37%, a 27.501 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,43%, a 20.812 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,39%, a 3.280 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,52%, a 4.123 pontos.





. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,53%, a 2.427 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,42%, a 15.432 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,13%, a 3.280 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,06%, a 7.352 pontos.

