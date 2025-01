Ações da Brunello Cucinelli sobem em Milão, após divulgações otimistas da marca de luxo

As ações da Brunello Cucinelli subiram 2% em Milão, depois que a empresa divulgou que está otimista quanto aos seus planos de crescimento nos próximos anos, seguindo a publicação de receitas melhores do que o esperado no quarto trimestre e apesar de uma desaceleração na procura de luxo que está prejudicando a maioria dos seus pares da indústria.

A empresa italiana de moda sofisticada anunciou que obteve receitas de 358 milhões de euros (367,1 milhões de dólares) nos últimos três meses de 2024, um aumento de quase 12% no ano. Este foi o melhor resultado de todos os tempos em termos absolutos, afirmou.

A receita anual totalizou 1,28 bilhões de euros, mais de 12% superior à do ano anterior. O desempenho positivo nas últimas semanas permitiu à empresa superar ligeiramente as suas expectativas recentemente atualizadas de crescimento de vendas entre 11% e 12% em 2024.

Os resultados se comparam com as projeções dos analistas de receitas de 349,5 milhões de euros para o quarto trimestre e de 1,27 bilhões de euros para o ano como um todo, de acordo com uma pesquisa de estimativas da Visible Alpha.

O grupo – que deverá publicar os resultados completos de 2024 em 13 de março – antecipa lucros muito fortes para o ano como um todo, apoiados no desempenho positivo das vendas. A empresa manteve as projeções para 2025 e 2026, com um crescimento das vendas na ordem dos 10%, duplicando no final da década quando comparado com o valor de 2023.

A dinâmica positiva da Brunello Cucinelli deverá persistir, embora os investidores provavelmente não estejam dispostos a pagar um preço mais elevado pelas suas ações no curto prazo, afirma Paola Carboni, analista da Equita SIM, numa nota de investigação.

A dinâmica da empresa de moda italiana é apoiada pelo seu forte posicionamento no luxo absoluto, uma exposição geográfica favorável, um mix de preços cada vez mais positivo e a expansão contínua da sua rede de varejo, afirma.

O banco de investimento italiano aumentou o preço-alvo das ações de 105 euros para 108 euros. Fonte: Dow Jones Newswires.