Ações da Apple caem após relatos de redução de pedidos de produção do iPhone

Estadão Conteúdo 01/10/2024 - 13:30

As ações da Apple caíam nesta terça-feira em Nova York, em meio a relatos de que a gigante de tecnologia pode ter reduzido os pedidos de produção do iPhone 16 em 3 milhões.

Perto das 13 horas (de Brasília), os papéis da Apple recuavam 3,20%. Segundo analistas, o recuo retratava uma nota do Barclays informando que o banco acreditava que a Apple pode ter cortado cerca de 3 milhões de unidades de um componente fundamental de semicondutores em iPhones no trimestre que se encerra em dezembro.

Na semana passada, um analista do JPMorgan disse que os prazos de entrega aumentaram na segunda semana de pedidos dos novos iPhones. No entanto, a nota do Barclays, provavelmente, levantará preocupações de que a demanda pelo iPhone esteja diminuindo, representando um sério desafio para a Apple. Fonte: Dow Jones Newswires