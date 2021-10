Ações caem seguindo futuros de Wall St após balanços de Apple e Amazon

Por Anushka Trivedi

(Reuters) – As ações asiáticas caíram nesta sexta-feira, acompanhando os futuros de ações dos EUA após Apple e Amazon divulgarem resultados trimestrais abaixo das previsões, afetadas por disrupções na cadeia de suprimentos e problemas de escassez de chips.

Na Ásia, a maior rede de fast-food do continente, Jollibee Foods Corp, ficou entre as principais quedas no índice de Manila, depois de anunciar uma joint venture com a japonesa Yoshinoya Holdings para abrir 50 lojas nas Filipinas.

O ringgit da Malásia atingiu seu nível mais alto em mais de um mês nesta sexta-feira, impulsionado pela esperança de que o governo divulgaria um Orçamento fiscal expansionista para 2022.

O baht tailandês liderou os ganhos, com alta de 0,4%, enquanto o dólar de Cingapura, o peso filipino e a rupia indonésia oscilavam entre estabilidade e leve alta.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,25%, a 28.892,69 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,70%, a 25.377,24 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,82%, a 3.547,34 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,92%, a 4.908,77 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,29%, a 2.970,68 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,32%, a 16.987,41 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,18%, a 3.198,17 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,44%, a 7.323,70 pontos.







