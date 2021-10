Ações asiáticas caem com investidor atento a Evergrande

Por Tom Westbrook

CINGAPURA (Reuters) – As ações asiáticas caíram nesta quinta-feira, com o ânimo que levou o Dow Jones e o bitcoin a recordes no dia anterior perdendo força e sendo substituído por novas preocupações sobre o enfraquecimento do setor imobiliário chinês, já que um possível default da China Evergrande se aproxima dentro de alguns dias.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,3% após atingir brevemente uma máxima em um mês.

O China Evergrande Group garantiu uma prorrogação de um título inadimplente, informou o provedor de notícias financeiras REDD nesta quinta-feira, enquanto a empresa luta por dinheiro antes que o período de carência para um cupom de bônus em dólar expire no sábado.

Na noite de quarta-feira, a Evergrande disse que um acordo para vender uma participação de 2,6 bilhões de dólares em sua unidade de serviços imobiliários fracassou e suas ações caíram 12% em Hong Kong nesta quinta-feira.

O iuan da China pairava em seu nível mais forte em quatro meses em relação ao dólar, depois que o banco central definiu sua taxa média oficial nesta quinta-feira abaixo de 6,4 por dólar pela primeira vez desde junho.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 1,87%, a 28.708,58 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,45%, a 26.017,53 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,22%, a 3.594,78 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,36%, a 4.928,02 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,19%, a 3.007,33 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,01%, a 16.889,51 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,30%, a 3.188,50 pontos.







. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,02%, a 7.415,40 pontos.

