Aço e minério de ferro caem na China com alívio em temor de restrições a siderúrgicas

PEQUIM (Reuters) – Os futuros do vergalhão de aço recuaram mais de 5% na China nesta quarta-feira, enquanto o minério de ferro também caiu, com o alívio em preocupações quando a cortes de produção siderúrgica e com expectativa de desaceleração de atividades de construção em meio à proximidade da chegada da estação de chuvas.

O contrato mais negociado do vergalhão de aço usado em construções, para entrega em outubro, encerrou em baixa de 5,6% na bolsa de futuros de Xangai, a 5.309 iuanes por tonelada, o menor fechamento desde 30 de abril.

Já os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian também encerraram com retração. O contrato de referência, para setembro, caiu 3,3%, para 1.193 iuanes por tonelada.

“Uma vez que não há uma política adicional de restrições de produção (de aço), as negociações mudaram da expectativa para a realidade”, disse a GF Futures em nota.

Com a proximidade da época de menor demanda, deve ser difícil para o vergalhão subir para novas máximas, uma vez que as cotações já estão elevadas, acrescentou a GF Futures.

(Por Min Zhang e Shivani Singh)

