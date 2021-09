Aço Brasil reafirma previsão de investimentos de US$ 8 bi por siderúrgicas

O presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, afirmou que a indústria nacional projeta investimentos na ordem de US$ 8 bilhões entre os anos de 2021 a 2025. No fim de 2025, a perspectiva é de uma produção de 31,4 milhões de toneladas. De 2008 a 2020, os aportes consolidados foram de US$ 28,2 bilhões.

O Brasil é o novo maior produtor mundial de aço. O setor tem 31 usinas, o que representa uma capacidade instalada de 51 milhões de produção de toneladas de aço bruto por ano.

Três segmentos respondem por 82% do consumo de aço: construção e a indústria de bens de capital, que inclui o segmento automotivo.

Veja também