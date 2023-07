Aço Brasil: precisamos garantir medidas para aumentar a oferta de sucata para a descarbonização

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 17:58 Compartilhe

O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, afirmou que o Brasil precisa aumentar a oferta de sucata para garantir a continuidade da redução da pegada de carbono por parte da indústria siderúrgica.

De acordo com Marco Polo, iniciativas para fortalecer a reciclagem do aço são fundamentais para o País dentro de um contexto de descarbonização.

Questionado sobre o aumento no nível de exportações por parte do segmento sucateiro, que aponta para uma forte redução no nível de preço da tonelada de sucata, o presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Jefferson De Paula, respondeu que as oscilações de preços fazem parte da lógica de mercado.

Jefferson acrescentou que o movimento de queda também ocorre com as commodities no geral, refletindo questões macroeconômicas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias