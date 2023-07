Aço Brasil: China passou a representar 52,2% do total de importações de aço no Brasil no 1SEM23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 17:53 Compartilhe

O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Jefferson De Paula, afirmou que a China passou a deter 52,2% do total de importações de aço que são realizadas pelo Brasil no primeiro semestre deste ano.

De janeiro até junho, o volume de importação da China ficou em 1,1 milhão de toneladas, enquanto o volume total de importações é de 2,2 milhões de toneladas.

O executivo ressaltou, contudo, que o consumo interno continua em um patamar baixo, sinalizando que o mercado asiático está ganhando espaço ante a indústria nacional. Jefferson acrescentou ainda que a demanda por aço no País acompanha o comportamento do PIB.

