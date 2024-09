Acnur se diz ‘indignado’ com morte de 2 funcionários em bombardeios de Israel no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 14:47 Para compartilhar:

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), disse nesta terça-feira (24), que está “indignado” com a morte, na véspera, de dois dos seus funcionários em bombardeios israelenses no Líbano.

O Acnur “está indignado e profundamente entristecido pela morte de dois membros altamente valorizados” da organização no Líbano, afirmou em comunicado.

Os funcionários mortos são Dina Darwiche, funcionária do Acnur que estava em um edifício “atingido por um míssil israelense” na segunda-feira, e Ali Basma, funcionário do município de Ain Baal e trabalhador temporário do Acnur no sul do Líbano.

O município especificou que Basma estava entre as pessoas que morreram quando um edifício foi “alvo” de bombardeios israelenses.

