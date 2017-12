ACM Neto: “O prêmio é para os soteropolitanos que confiaram em mim”

ACM Neto recebeu na noite desta terça-feira, no Tom Brasil, em São Paulo, o prêmio Brasileiro do Ano da revista IstoÉ na categoria política. “Recebi com muita alegria a notícia. Ser escolhido como político é uma alegria, ainda mais neste momento pelo qual passa a política. Salvador, nossa cidade, ainda é marcada pela pobreza. Temos procurado fazer a nossa parte. Sobretudo partindo do princípio que governar não é ficar preso em um gabinete. É transformar o sentimento das pessoas em decisão de governo. O prêmio é muito menos para mim mas mais para os três milhões se soteropolitanos que confiaram em mim. A partir desta crise precisamos aprender muito.”

Em 2017, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, ACM Neto (DEM), teve papel de destaque na política e foi eleito o prefeito mais bem avaliado entre as 26 capitais do País. Em maio deste ano, o Instituto Paraná Pesquisas mostrou que 79,5% da população da capital baiana aprovam sua gestão. ACM Neto assumiu o mandato como prefeito de Salvador enfatizando enfrentar os problemas urgentes e projetar o futuro da cidade. Desde criança, ele já mostrava interesse pela vida política. Aos oito anos, já era síndico mirim de um prédio e com apenas 11, foi cabo eleitoral na campanha do avô ao governo da Bahia em 1990. Seu primeiro cargo público foi de assessor da Secretaria de Educação da Bahia.