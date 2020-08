Acionistas do Santander votam pela extinção do Banco Olé em assembleia virtual

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado agora há pouco, o Banco Santander Brasil divulgou o mapa sintético consolidado de voto à distância para a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada amanhã, 31 de agosto de 2020. Por 84.907.240 votos a favor, 6.502 abstenções e nenhum voto contrário, os acionistas se manifestaram para “aprovar a incorporação do Banco Olé pela companhia”, com “a consequente extinção do Banco Olé”, informa o texto.

Pelo mesmo número de votos a favor (84.907.240), abstenções (6.502) e nenhum voto contrário, os acionistas também votaram por ratificar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do Banco Olé Consignado.

O Santander Brasil havia anunciado a compra da fatia restante (40%) do Banco Olé em 30 de janeiro de 2020 por R$ 1,608 bilhão, ficando com a totalidade das ações da instituição especializada em crédito consignado. Portanto, a Assembleia de amanhã deve confirmar oficialmente a incorporação e “consequente extinção do Banco Olé”.

