Acionistas do Credit Suisse confirmam processo para revisar aquisição pelo UBS

14/08/2023 - 13:35

Os acionistas do Credit Suisse confirmaram nesta segunda-feira, 14, a abertura de um processo na Suíça para revisar os termos da aquisição do banco pelo UBS Group. A ação foi movida no Tribunal de Comércio Cantonal de Zurique, em nome dos demandantes que representam mais de 1.000 acionistas do Credit Suisse, afirmou o secretário-geral da Associação Suíça de Proteção ao Investidor, Arik Roeschke, que está coordenando a ação.

O processo busca uma revisão judicial da taxa de transferência para determinar o valor justo do Credit Suisse e possivelmente obter “compensação adequada” para os acionistas do banco, de acordo com o site da associação.

No caso de uma decisão judicial, a decisão se aplicaria a todos os acionistas do Credit Suisse, disse Roeschke. Se o UBS e os demandantes chegarem a um acordo extrajudicial, isso se aplicará apenas àqueles que entraram com a ação e são afiliados por meio da associação, esclareceu ele.

O UBS concordou em comprar o banco em março, dando 1 ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse detidas por investidores, um acordo que o Credit Suisse disse avaliar o banco em 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,42 bilhões). A taxa de transferência do negócio foi equivalente a 0,76 francos suíços para cada ação do Credit Suisse, em comparação com o preço de fechamento do banco de 1,86 francos suíços no último dia de negociação antes do anúncio do UBS.

A associação argumenta que a taxa foi estabelecida arbitrariamente e era “muito vantajosa para o UBS”, de acordo com seu site. O UBS disse que não tem comentários sobre o processo. Fonte: Dow Jones Newswires

