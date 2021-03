Acionista do Credit Suisse defende mudanças no sistema de gestão de riscos

O CEO da Harris Associates, David Herro, um dos maiores acionistas do Credit Suisse, defendeu reformas no sistema de gestão de riscos do banco suíço, após perdas bilionárias associadas ao fundo de hedge Archegos Capital.

“Os controles de risco ainda não estão onde deveriam , disse Herro em entrevista à Bloomberg TV nesta quarta-feira, 31. “Espero que este seja um alerta para acelerar a mudança cultural necessária nesta empresa”, acrescentou.

O Credit Suisse não informou exatamente o tamanho do prejuízo que deverá registrar com a liquidação das posições no fundo, gerido pelo ex-Tiger Asia Bill Hwang. Em comunicado, o banco informou que as perdas poderiam ser “altamente significativas e relevantes” para seu resultado no primeiro trimestre.

Veja também