Acidentes na Dutra deixa motociclista morto e motorista de caminhão ferido

Rio – Dois graves acidentes aconteceram na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no início da manhã desta terça-feira. No mais grave deles, um motociclista morreu ao se chocar com um ônibus, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por volta das 5h.

O quartel de Nova Iguaçu do Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do homem, que não teve a identificação revelada. De acordo com a corporação, ele aparenta ter cerca de 30 anos. As causas do acidente não foram reveladas.

Aproximadamente uma hora depois e a cerca de 10 km de distância, um caminhão com carga de auto-peças tombou também na Dutra. O acidente aconteceu na altura de Queimados e a carga caiu na via. O motorista, que não teve a identificação revelada, foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse).