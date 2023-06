AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2023 - 17:01 Compartilhe

Ao menos 48 pessoas morreram nesta sexta-feira (30) em uma colisão entre um caminhão e vários veículos no oeste do Quênia, informou a polícia deste país do leste da África.

“Atualmente podemos confirmar a morte de 48 pessoas e acreditamos que uma ou duas mais ainda possam estar presas debaixo do caminhão”, após o acidente, ocorrido na rodovia entre as cidades de Kericho e Nakuro, disse à AFP o comandante da polícia, Geoffrey Mayek.

ho-txw/js/sag/mvv

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias