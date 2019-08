Acidente no Rio deixa Avenida Brasil interditada

A Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, está interditada há mais de cinco horas, na altura do bairro de Coelho Neto, zona norte da cidade. Uma carreta que transportava um contêiner bateu sobre a estrutura de um viaduto em obras e derrubou uma estrutura de toneladas de concreto sobre o veículo, matando os dois ocupantes. O motorista da carreta, Adeir dos Santos Peixoto, 62 anos, foi identificado por familiares e amigos. O ajudante que estava no banco do carona ainda não está identificado.

Para retirar a estrutura de concreto da cabine da carreta há necessidade de um guindaste. Só depois serão removidos os corpos das vítimas.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou, em rede social, que para fazer o içamento da estrutura está interditada a Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, no sentido centro. O tráfego é desviado por uma faixa reversível, com orientação de técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio).

Às 19h05, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta atingiu a estrutura do viaduto na Rua Cajurana, perto do acesso à Avenida Brasil.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação informou que um caminhão carregando contêineres, com altura acima do permitido, atingiu a viga pré-moldada que faz parte das obras de alargamento do viaduto de Coelho Neto. A laje, usada para sustentação do viaduto, caiu em cima do caminhão, devido à colisão.