Acidente na República Dominicana deixa seis mortos e 32 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas em um acidente depois que um caminhão colidiu contra um bar na madrugada deste domingo (1º) em Azua, na costa sul da República Dominicana, informaram autoridades locais à AFP.

“Um caminhão perdeu o controle e causou a morte de seis pessoas, até o momento […] O número de mortos pode aumentar, temos três [feridos] em condições críticas”, disse o diretor de Saúde Pública de Azua, Joel Montaño, corrigindo um balanço anterior dado à AFP por uma fonte da Polícia Nacional, que reportou nove óbitos, enquanto a imprensa divulgou entre 10 e 11 mortos.

Entre os mortos estão um menor de idade, duas mulheres e um funcionário da Polícia Nacional, segundo um boletim ao qual a AFP teve acesso.

O acidente ocorreu por volta da 1h24 local (2h24 em Brasília), quando um caminhão de carga, que transportava abacates, impactou um grupo de pessoas que estava em um bar de Azua, explicou o promotor do Ministério Público da província, Juan Diego Ramírez.

“Hoje temos computados seis mortos e 32 feridos”, disse Ramírez.

“Eu senti quando o caminhão freou e trazia as pessoas rodando (…) O caminhão, dizem, perdeu os freios”, contou Delfina Pérez, que mora em frente ao local onde ocorreu o acidente.

Os mais de 30 feridos foram trasladados a dois hospitais próximos, segundo as autoridades. Segundo a imprensa, vários deles se encontram “estáveis” e outros têm fraturas. Alguns já tiveram alta.

“Foi muito repentino, não houve um momento em que nós percebêssemos o caminhão buzinando. Foi muito rápido. Quando nós nos demos conta, o caminhão estava em cima de nós”, contou à AFP Jorge Arias, enquanto mostrava os ferimentos que sofreu nos braços e nas mãos.

Arias perdeu a sobrinha no acidente. Familiares choravam, inconsoláveis, a morte da jovem.

“Eu fiquei debaixo [do caminhão], quando reagi […], estava com o para-choque e as luzes do caminhão em cima [de mim]. No momento, não consegui fugir porque eram muitas pessoas”, continuou.

O motorista do caminhão fugiu, embora já tenha sido identificado, segundo o promotor. Seu acompanhante foi detido para investigar os fatos que levaram à colisão.

O veículo também está sob os cuidados do Ministério Público.

“Não poupamos esforços, reservamos todo o sangue possível […] para preservar a vida das pessoas feridas, lamentando e dando um abraço de apoio e acompanhamento neste momento de dor aos familiares das pessoas falecidas”, afirmou a senadora de Azua, Lía Díaz.

