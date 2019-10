Acidente mata cinco pessoas e interdita Via Dutra no sentido Rio

Um acidente entre um carro e uma carreta sem carroceria deixou cinco mortos hoje (12) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, morreram os quatro ocupantes do automóvel e o motorista da carreta.

De acordo com as primeiras informações, a carreta atravessou a pista e bateu no carro, que vinha no sentido oposto.

A colisão ocorreu às 13h40, no quilômetro 293 da estrada, que está interditada, no sentido Rio de Janeiro, para realização de perícia.

O congestionamento soma cinco quilômetros. Os nomes dos mortos ainda não foram informados.