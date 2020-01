Acidente mata 6 jovens alemães no norte da Itália

ROMA, 5 JAN (ANSA) – Ao menos seis pessoas morreram, todas elas turistas alemãs, e 11 ficaram feridas em um grave acidente de trânsito ocorrido em Lutago (também conhecida como Luttach), no norte da Itália. O acidente aconteceu durante a madrugada, à 1h15 local, quando um carro atropelou um grupo de pessoas que estava na calçada, saindo de uma boate e esperando ao lado de um ônibus turístico.

Todas as vítimas são jovens alemães com idades entre 20 e 25 anos. Três dos feridos estão em estado grave, entre eles uma mulher que foi transferida com urgência, durante a noite, de helicóptero para Innsbruck, na Áustria.

O motorista do veículo é um jovem de 28 anos originário de Kiens e cujos exames toxicológicos comprovaram consumo elevado de álcool. “O acidente é uma tragédia para o vale todo”, disse o prefeito de Valle Aurina (Ahrntal), Helmut Klammer, da região de Alto Ádige. (ANSA)