Acidente Japan Airlines: avião menor não tinha recebido liberação para se posicionar na pista

03/01/2024 - 20:01

O Ministério do Transporte do Japão divulgou, nesta quarta-feira, 3, registros e conversas da torre de controle com os pilotos das aeronaves que se envolveram no acidente no dia 1º de janeiro. São pouco mais de 4 minutos de conversa e de instruções.



A aeronave menor, que pertence à Guarda Costeira do Japão, não tinha recebido a liberação para se posicionar na pista e não deveria estar no ponto onde o airbus da Japan Airlines aterrizou.

O piloto da Guarda Costeira recebeu uma instrução para aguardar atrás de uma linha. Ele confirma que estava se deslocando e dois minutos depois a comunicação é interrompida. No entanto, a torre de controle deu permissão para o avião maior pousar e alertou que havia outro avião aguardando para decolar. De acordo com a emissora NHK, o piloto confirmou que havia recebido o sinal verde para entrar na pista.

