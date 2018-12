Acidente grave na BR-040 mata um e deixa cinco feridos

Um acidente envolvendo um caminhão tanque, carregado com óleo diesel, e um ônibus particular da cantora sertaneja Yasmim Santos, no km 77, da Rodovia 040, entre Cristalina e Luziânia, em Goiás, por volta das 8h40 deste sábado (22), deixou uma pessoa morta e cinco feridas.

Equipes de socorro da concessionária Via 040, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atendem às vítimas nesse momento. A rodovia está totalmente interditada devido ao derramamento de diesel. A rota alternativa indicada é pela GO-010 e GO-436, totalizando 13 quilômetros de desvio.

A expectativa, segundo a concessionária, é que as pistas só sejam liberadas após o trabalho de remediação do vazamento e transbordo da carga, serviços de responsabilidade do transportador, que tem mecanismos, licença e seguro para este tipo de atividade. A equipe especializada nesse tipo de atividade está a caminho.

Assim que o Corpo de Bombeiros autorizar, já que o local encontra-se isolado, equipes da concessionária podem atuar na retirada dos veículos e liberar o fluxo.