Acidente envolvendo caminhão, ônibus e van deixa 12 mortos e 17 feridos na Bahia

Um grave acidente na noite desta quarta-feira, 29, deixou 12 mortos e 17 feridos no quilômetro 703 da BR-101 em Eunápolis, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis pessoas estão em estado grave. As vítimas foram encaminhadas a hospitais de Eunápolis e Porto Seguro.

Segundo a PRF, um caminhão bitrem transportava eucaliptos pela rodovia quando a carga se desprendeu do último reboque e atingiu um ônibus de passageiros e uma van. Os motoristas do ônibus e da van estão entre as vítimas fatais.

O acidente aconteceu por volta das 20h30 próximo à cidade de Eunápolis, que fica entre a divisa com Minas Gerais e a cidade baiana de Porto Seguro. O ônibus que foi atingido pelas toras de eucalipto fazia o trecho Itacaré – Porto Seguro.

Veja também