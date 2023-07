Acidente entre trem e ônibus deixa 13 feridos em Japeri, na Baixada Fluminense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 9:55 Compartilhe

Uma colisão entre um trem da Supervia e um ônibus deixou 13 feridos em Japeri, na Baixada Fluminense, por volta das 4h35 desta terça-feira, 18. De acordo com a Supervia, o ônibus avançou o sinal sonoro e visual que indica o momento de passagem do trem, provocando a colisão, próximo à Estação Japeri. O acidente provocou suspensão de parte do ramal ferroviário. Às 9h20 desta terça, apenas a extensão Paracambi estava suspensa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMRJ) foi acionado e fez o socorro das vítimas. Duas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu; outras duas para o Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí; e nove levadas pelo Samu para o Hospital Municipal de Japeri.

De acordo com a Supervia, as pessoas que se feriram no acidente foram as que estavam dentro do ônibus. A empresa justifica que não foi possível frear o trem para evitar a batida.

“Os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente”, diz a empresa, em nota enviada ao Estadão.

“Todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A SuperVia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos. Buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea”, afirma.

A Estação Japeri é a última estação ferroviária do ramal de mesmo nome que começa na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro.

