Acidente entre ônibus e VLT deixa 11 feridos no centro do Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 10:33 Compartilhe

Um acidente envolvendo um ônibus e um VLT deixou 11 pessoas feridas no início da manhã desta quarta-feira, 3, no centro do Rio. O acidente aconteceu na esquina da Rua Marechal Floriano com a Avenida Passos, quando a composição do veículo leve sobre trilhos atingiu em cheio a lateral do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado às 6h27. Onze feridos, aparentemente sem maior gravidade, foram atendidos no local por agentes da corporação e do Samu.

Em nota, a concessionária VLT Carioca informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Devido à colisão, a Linha 3 (Central x Santos Dumont) está com as atividades suspensas. As vias do entorno também apresentam congestionamento.

O VLT passou a operar no centro do Rio em 2016. O modal foi implantado na esteira das obras de mobilidade urbana realizadas para os Jogos Olímpicos do Rio, realizados naquele ano. A intenção era diminuir a circulação de ônibus e carros pela região central da capital.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias