Acidente entre ônibus e caminhão deixa 25 mortos na Bahia

AFP 08/01/2024 - 10:26

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou pelo menos 25 mortos na Bahia, confirmaram nesta segunda-feira (8) os bombeiros do estado.

“Bombeiros militares da 2ª CIA BM em Juazeiro, pertencente ao 9º BBM, em Juazeiro, atenderam uma ocorrência que deixou 25 mortos na BR 324, na altura da cidade de Gavião”, diz a nota sobre o acidente, ocorrido a cerca de 250 quilômetros da capital, Salvador.

O acidente, que ocorreu na noite de domingo, deixou também cinco feridos, segundo a imprensa, que afirma que a maioria das vítimas morreu no local.

Após o resgate, os corpos das vítimas fatais foram entregues à polícia técnica para identificação e procedimentos legais, acrescentou a força. As causas do acidente são desconhecidas até o momento.

A cabine branca do caminhão, que transportava mangas, ficou completamente destruída após o impacto, segundo imagens divulgadas pela imprensa. Um vídeo, gravado durante a noite, mostra o veículo de carga cercado por caixas azuis e mangas espalhadas no chão, além de bombeiros trabalhando no local.

A Prefeitura de Jacobina, cidade próxima ao acidente, declarou três dias de luto oficial nesta segunda-feira e prepara um “velório coletivo” para as vítimas.

“A Prefeitura expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente”, disse em uma nota no Instagram.

Em um dos mais recentes acidentes de ônibus com várias vítimas mortais no país, em agosto de 2023, sete torcedores do Corinthians morreram em uma rodovia do sudeste, após assistirem a uma partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Em março de 2022, pelo menos 10 pessoas morreram e vinte ficaram feridas quando um ônibus caiu em uma ribanceira no sul do país.

