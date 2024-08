Acidente em Vinhedo é o 5º desastre aéreo mais mortal do Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 17:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – O acidente desta sexta-feira (9) com um avião da Voepass Linhas Aéreas em Vinhedo, no interior de São Paulo, é o quinto pior na história da aviação civil no Brasil em número de vítimas.

A aeronave ATR-72, da fabricante franco-italiana ATR, caiu em um condomínio de chácaras enquanto voava de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP), deixando pelo menos 62 mortos, incluindo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Apenas quatro acidentes aéreos no Brasil fizeram mais vítimas. O mais mortal é o do voo 3054 da TAM, em 17 de julho de 2007, quando um avião escapou da pista no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e se chocou contra um prédio da mesma companhia de aviação. O saldo foi de 199 óbitos.

Em seguida aparece o desastre do voo 1907 da Gol, em 29 de setembro de 2006, quando um Boeing 737 se chocou contra um Legacy que voava no sentido inverso e caiu na Amazônia, deixando 154 mortos.

Já as tragédias dos voos Vasp 168, em 8 de junho de 1982, em Pacatuba (CE), e TAM 402, em 31 de outubro de 1996, em São Paulo, fizeram 137 e 99 vítimas, respectivamente.

O ATR-72 da Voepass (antiga Passaredo) tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e vídeos da tragédia nas redes sociais mostram o avião caindo em círculos, em queda livre, até se chocar contra o solo, levantando uma nuvem de fumaça negra.

A fabricante ATR tem sede na França e é uma joint venture entre a Airbus e a italiana Leonardo. (ANSA).