Acidente em obra de linha do metrô interdita Marginal Tietê

SÃO PAULO (Reuters) – Um acidente nas obras de uma nova linha do metrô de São Paulo provocou o desabamento de parte da pista da Marginal Tietê e levou à interdição da via no sentido da rodovia Ayrton Senna, mostraram imagens da TV.

De acordo com a GloboNews, informações iniciais do Corpo de Bombeiros são de que não há vítimas.

Imagens aéreas da emissora mostraram o asfalto se desfazendo e uma grande quantidade de água dentro do local onde a construção ocorria.

(Reportagem de Eduardo Simões)

