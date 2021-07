Acidente em Niterói deixa uma pessoa morta e 16 feridas

Acidente envolvendo um caminhão, dois ônibus e três carros em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta e 16 feridas na noite desta terça-feira (6).

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio, o acidente ocorreu na pista sentido Centro de Niterói, na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, e devido ao impacto da colisão do caminhão com os outros veículos, um ônibus atravessou a pista no sentido contrário da via.

De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informou que 14 pessoas deram entrada na unidade. Uma mulher morreu e um homem continuam internado em estado grave. Doze pacientes foram atendidos já receberam alta.

O Hospital Estadual Alberto Torres recebeu três pacientes, que foram atendidos e liberados.

Segundo a Polícia Civil, a 78ª DP (Fonseca) instaurou inquérito para apurar os fatos. “A perícia foi realizada no local, o caminhão que provocou o acidente foi apreendido e também será periciado. O motorista prestou depoimento, testemunhas e vítimas estão sendo ouvidas e diligências sendo realizadas para esclarecer o caso”, informou a corporação.

