Acidente em Niterói deixa criança morta e mãe ferida

Um acidente no último sábado (20), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deixou uma criança, identificada como Ana Luiza Coutinho, de 10 anos, morta, e sua mãe, Andrea Coutinho, de 48 anos, em estado grave. As informações são do ‘O Dia’.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Andrea dirigia um veículo que colidiu com uma árvore. Ana Luiza chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe, por sua vez, está internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

Segundo moradores da região, o local do acidente é considerado muito perigoso. “Curva bastante perigosa e com vários acidentes e, infelizmente, alguns fatais. Existe um bueiro em cima da curva fora do nível do da pista. Absurdo!”, publicou um internauta.