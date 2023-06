Acidente em montanha-russa deixa um morto e vários feridos na Suécia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 25/06/2023 - 12:31 Compartilhe

Um dos carrinhos do brinquedo descarrilou, e passageiros foram jogados ao chão no parque de diversões Grona Lund, em Estocolmo. Há pelo menos nove feridos, incluindo crianças.Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em um acidente no parque de diversões Grona Lund, em Estocolmo, neste domingo (25/06). Um dos carrinhos de uma montanha-russa descarrilou, e passageiros foram jogados ao chão, disseram funcionários do parque.

"Foi incrivelmente trágico e chocante, e fomos informados que, infelizmente, uma pessoa morreu", afirmou a porta-voz do Grona Lund, Annika Troselius, à emissora pública sueca SVT.

A polícia informou que nove pessoas estão sendo tratadas no hospital, incluindo três com ferimentos graves. Entre os feridos, há crianças.

Ambulâncias, caminhões de bombeiros e um helicóptero foram vistos chegando no parque, e a polícia iniciou uma investigação sobre as causas do acidente.

Em um comunicado, o Grona Lund informou que o tradicional parque de diversões da capital sueca, que tem 140 anos, foi fechado até novo aviso.

O acidente ocorreu na montanha-russa de aço Jetline, que atinge uma velocidade de até 90 km/h e tem 30 metros de altura. Segundo o site do parque, o brinquedo está em operação desde 1988 e transporta mais de um milhão de visitantes por ano.

"Carrinho se desprendeu"

A jornalista Jenny Lagerstedt, que estava no parque com a família no momento do acidente, contou à SVT que ouviu um barulho metálico e que os brinquedos começaram a tremer. "Meu marido, que estava sentado do lado de fora, viu um carrinho se desprender e cair".

A ministra da Cultura da Suécia, Parisa Liljestrand, lamentou o ocorrido. "Meus pensamentos estão com aqueles que foram afetados, assim como suas famílias e entes queridos", disse ela à agência de notícias TT.

