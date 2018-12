Acidente em bondinho na Colômbia fere gravemente 20 pessoas

Um acidente no teleleférico da montanha de Monserrate, em Bogotá, que deixou cerca de 20 feridos, um deles em estado grave. As autoridades informaram que houve falha nos freios de uma das cabines, o que causou a perda de controle. Não há relatos de mortes.

Em funcionamento desde 1929, o bondinho de Monserrate é um dos pontos turísticos mais importantes da capital colombiana. Porém, havia críticas sobre a necessidade de atualizar o sistema técnico e de fiação do teleférico.

O Corpo de Bombeiros está no local. Pelas investigações preliminares, a perda de controle foi motivada pela precipitação no momento de parar o brinquedo. Mas as causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Os feridos receberam cuidados pré-hospitalares para pequenas lesões, enquanto os mais afetados foram transferidos para o hospital mais próximo por terem traumas cranioencefálicos após o impacto.

*Com informações da Telesur, emissora multiestatal com sede na Venezuela.