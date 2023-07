Acidente de trem deixa ‘vários feridos’ na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 20:01 Compartilhe

ERACLEA, 4 JUL (ANSA) – Diversas pessoas ficaram feridas na noite desta segunda-feira (3) na cidade de Eraclea, na província de Veneza, após o capotamento de um vagão de um trem turístico, informaram as autoridades locais.

O acidente teria ocorrido por volta das 22h (horário local), mas até o momento não se sabe a dinâmica. Informações preliminares apontam que pelo menos 14 passageiros ficaram levemente feridos.

De acordo com os relatos, o trem rodoviário terminava o seu percurso pelas ruas do centro turístico de Eraclea, quando, na via Livenzuola, um dos vagões inclinou-se para o lado, capotando.

Equipes de bombeiros do município vizinho de San Donà di Piave e de resgate estão no local com inúmeras ambulâncias. Os carabineiros abriram uma investigação para apurar as causas do incidente, mas a principal suspeita é de que uma tampa de bueiro causou a perda de controle do veículo. (ANSA).

