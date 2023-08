Acidente de trem deixa 28 mortos no sul do Paquistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2023 - 11:54 Compartilhe

Ao menos 28 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (6) no descarrilamento de um trem no sul do Paquistão, informou o ministro das Ferrovias do país.

“É um acidente realmente grave”, disse o ministro Khawaja Saad Rafique. “Segundo as informações que recebemos até o momento, 28 passageiros morreram e muitos estão feridos”.

O descarrilamento do Hazara Express aconteceu perto da estação de Sahara, na altura da cidade de Nawabshah, na província de Sindh.

Um hospital local entrou em sistema de emergência devido ao número feridos levados para o estabelecimento. Quase 1.000 pessoas estavam a bordo do trem, de acordo com o ministro.

“Pode haver duas razões (que explicam o acidente): uma falha mecânica ou um ato de sabotagem. Vamos investigar”, acrescentou.

Mohsin Sya, funcionário da ferrovia, afirmou ao canal HUM News que “oito vagões descarrilaram”.

O trem seguia de Karachi, cidade mais populosa do Paquistão, no sul do país, para Abbottabad, na região norte. A viagem, que acontece diariamente, é de mais de 1500 quilômetros e dura quase 33 horas.

Ambulâncias e carros particulares transportaram os feridos até o Centro de Traumatologia de Nawabshah.

No local do acidente, dezenas de veículos, tratores e motocicletas foram estacionados em uma rua paralela à linha férrea.

Alguns vagões de passageiros saíram dos trilhos, enquanto outros tombaram e ficaram parcialmente destruídos.

O chefe de polícia da região, Younis Chandio, declarou à imprensa que alguns passageiros permaneciam presos em um vagão.

Os acidentes ferroviários são comuns no Paquistão, que herdou quase 7.500 quilômetros de trilhos e trens do período colonial sob o Império Britânico, mas que nunca priorizou a manutenção.

Em junho de 2021, ao menos 65 pessoas morreram e 150 ficaram feridas na colisão de dois trens, incluindo um que acabara de descarrilar, no sul do país.

Em outubro de 2019, 75 passageiros morreram queimados em um incêndio a bordo de um expresso Tezgam e em 2005 a colisão de dois trens em Ghotki matou mais de 100 pessoas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias