Acidente de trânsito deixa um morto e um ferido na Baixada Fluminense

Uma pessoa morreu num grave acidente de trânsito na Rodovia Washington Luiz, na altura do quilômetro 123, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu dois caminhões e um ônibus, por volta de 4h30 da madrugada deste sábado, 2.

Pelo menos outro ferido está em estado grave e foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.

A pista central da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, foi totalmente interditada em decorrência do acidente. Agentes conduziam a perícia no local na manhã deste sábado. Ainda não há informações sobre as causas da colisão.