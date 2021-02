Acidente de trânsito causa cancelamento de treino no CT do Fluminense

O treino do Fluminense estava programado para ocorrer nesta tarde (11), mas foi cancelado por conta do congestionamento extenso na região próxima do CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O engarrafamento foi causado por um acidente em uma das vias. Com isso, jogadores e demais funcionários não conseguiram chegar ao CT para realizar os trabalhos.

O acidente foi informado pelas redes sociais do Centro de Operações Rio, que alegou ter sido uma colisão entre um caminhão e um veículo perto da Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, sentido Cidade de Deus.

BARRA | AV. AYRTON SENNA: trânsito lento, em direção à Linha Amarela, Hospital Municipal Lourenço Jorge até a Ponte Santos Dumont. Sentido orla com boa movimentação #zonaoeste pic.twitter.com/Hb8TuEwpAb — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 11, 2021

A atividade no Tricolor Carioca seria a primeira após o empate diante do Altético-MG, no Maracanã, na última quarta-feira (10). Na quinta colocação do Brasileirão, com 57 pontos, o time do técnico Marcão joga na segunda-feira (15) contra o Ceará, fora de casa.

