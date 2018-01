Acidente de ônibus no Peru deixou ao menos 48 mortos

LIMA, 3 JAN (ANSA) – As autoridades peruanas informaram que subiu para 48 o número de mortos no acidente entre um ônibus e um caminhão em uma estrada de Huaral, que fica ao norte de Lima, capital do país, na tarde desta terça-feira (3).

De acordo com o chefe da polícia de Huaral, Hernan Valdivieso, além dos corpos que já foram retirados, há “12 em local seguro e outros 12 ainda estão dentro do ônibus”, disse à mídia do país. Ao todo, seis pessoas foram resgatadas com vida do acidente.

Na área do acidente, as autoridades organizaram uma força-tarefa para retirar os corpos o mais rápido possível. Cerca de 30 bombeiros, além da polícia nacional e de duas brigadas da Proteção Civil estão atuando no local.

O ônibus da empresa San Martín de Porres colidiu com o caminhão na chamada “Curva do Diabo”. Segundo as primeiras informações, o caminhão teve um problema nos freios, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus. Com o impacto, o veículo despencou por cerca de 100 metros de um penhasco, caindo na beira de uma “praia” formada pelo Oceano Pacífico. (ANSA)