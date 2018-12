Acidente de ônibus na Suíça deixa morto e mais de 40 feridos

GENEBRA, 16 DEZ (ANSA) – Pelo menos uma pessoa morreu e 41 ficaram feridas, sendo três em estado grave, neste domingo (16) em um acidente envolvendo um ônibus turístico em Zurique, na Suíça. Segundo as autoridades de Zurique, o veículo, pertencente a uma subsidiária da empresa de transporte Flixbus, saiu de Gênova, na Itália, com destino a Duesseldorf quando, pelas 4h15 da manhã (horário local), se acidentou. Há relatos de que o ônibus derrapou na rodovia A3 em decorrência do excesso de neve e colidiu com um muro. A agência suíça Keystone-Ats, citando a policia, corrigiu o número de feridos para 41 e não 44 como fora informado inicialmente. Ao todo, havia 45 pessoas e dois motoristas a bordo. Do total, pelo menos 13 são italianos, um suíço, um alemão, dois colombianos, um jordaniano, um romeno, um bósnio, dois albaneses, seis russos, dois nigerianos, um ganense e um beninense. A nacionalidade dos restantes ainda não foi divulgada. De acordo com a imprensa local, não haveria crianças.

A identidade da vítima fatal também não foi revelada. Entre os feridos graves, um é o motorista do ônibus, informou a Keystone-Ats.

Em comunicado, a Flixbus prestou solidariedade a todas as pessoas envolvidas e familiares das vítimas e informou que os feridos foram levados para hospitais locais. “Estamos em contato com as autoridades”, diz a nota.

No momento, a estrada está bloqueada em ambas as direções entre Brunau e Wiedikon. As causas do acidente são desconhecidas, mas nesta manhã nevou em várias regiões ao norte dos Alpes. (ANSA)