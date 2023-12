Acidente de metrô em Pequim deixa mais de 100 feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2023 - 6:17 Para compartilhar:

Um acidente no momento de maior movimento no metrô da capital da China deixou 102 pessoas feridas, depois que dois vagões desacoplaram da composição em um trecho da via na superfície, informou a imprensa estatal.

O acidente aconteceu após vários dias de nevascas em Pequim, que provocaram atrasos no transporte público da cidade.

O incidente ocorreu na quinta-feira à noite, quando os últimos dois vagões de um metrô se separaram do restante da unidade, informaram as autoridades.

“Um total de 515 pessoas foram enviadas ao hospital para avaliação, e 102 sofreram fraturas”, informou o canal estatal CCTV.

Na manhã de sexta-feira, 423 pessoas receberam alta do hospital, 67 continuavam em tratamento e 25 estavam em observação, segundo a CCTV.

O acidente não provocou vítimas fatais, afirmou a emissora.

Uma investigação preliminar determinou que a neve provocou uma “degradação do sinal” e deixou os trilhos escorregadios, o que provocou a colisão.

