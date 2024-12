Acidente de catamarã deixa ao menos um morto em Maragogi, no Alagoas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 13:51 Para compartilhar:

Um catamarã com 57 pessoas a bordo sofreu um acidente nesta sexta-feira, 13, durante um passeio na praia de Barra Grande, em Maragogi (AL) – cidade localizada a cerca de 130 quilômetros de Maceió (AL) – e um idoso morreu.

Em contato com o site IstoÉ, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas informou que a origem do naufrágio ainda não foi avaliada e só será determinada após perícia. Segundo a corporação, três pessoas foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto-Atendimento em Maragogi.

De acordo com o “Conexão GloboNews”, da “GloboNews”, o secretário municipal de Turismo de Maragogi, Diego Vasconcelos, informou que não é possível relatar se todas as pessoas na embarcação estavam com coletes salva-vidas.

Segundo Vasconcelos, o catamarã envolvido no acidente não estava registrado no Cadastro Único dos Prestadores de Serviço, um requisito obrigatório para passeios náuticos na região.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Maragogi afirmou que as pessoas resgatadas estão recebendo suporte integral na UPA da cidade. A administração municipal declarou que o Comitê de Crise da Prefeitura foi mobilizado e acompanha a situação.

Conforme o comunicado da Prefeitura, a vítima foi identificada como Silvio Bispo Romão, de 76 anos, que reside em São Paulo (SP), estava hospedado em Porto de Galinhas (PE) e visitava Maragogi.