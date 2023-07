Acidente de caminhão no México deixa pelo menos 6 mortos e 53 feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/07/2023 - 15:27 Compartilhe

Pelo menos seis pessoas morreram e 53 ficaram feridas nesta sexta-feira (21) após um ônibus que transportava trabalhadores agrícolas colidir com um caminhão de carga no estado mexicano de Michoacán, no oeste, informaram as autoridades locais.

O incidente aconteceu por volta das 1h00 (4h00 no horário de Brasília), no município de Yurécuaro, quando o ônibus de San Quintín, uma cidade agrícola do sul em Baja California, no noroeste, com destino ao estado de Oaxaca, no sul, bateu contra um caminhão de reboque duplo, o que provocou um incêndio nos veículos.

“Seis pessoas morreram (entre eles os motoristas dos veículos) devido ao acidente e 53 trabalhadores agrícolas ficaram feridos”, detalhou em comunicado a promotoria do estado de Michoacán.

As vítimas foram atendidas por paramédicos de diferentes órgãos de emergência e transportadas para hospitais de Yurécuaro e de La Barca, no estado vizinho de Jalisco, informou a autoridade local.

Os dois veículos estavam em chamas quando os socorristas chegaram. Testemunhas indicaram à AFP que eles apagaram o fogo imediatamente, enquanto vários dos feridos caídos no asfalto foram atendidos por paramédicos.

“A Procuradoria-Geral continua com as investigações para esclarecer os fatos e apurar as responsabilidades”, acrescentou o órgão no comunicado.

str/jla/db/ms/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias