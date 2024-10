Acidente de avião de pequeno porte em SP mata 5 pessoas, confirma empresa

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 24/10/2024 - 9:09 Para compartilhar:

Não há sobreviventes no acidente de um avião de pequeno porte, que caiu na quarta-feira, 23, às 18h39, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP), região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.

Procurada pelo site IstoÉ, a Abaeté Aviação, responsável pela aeronave, confirmou que trata-se de um modelo Xingu E121, prefixo PTMBU.

Cinco pessoas estavam na aeronave, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico.

O voo era um traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG). O avião havia decolado às 16h51.

Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes.

“A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor. A causa do acidente ainda é desconhecida”, afirmou a Abaeté em nota.

Bombeiros e Defesa Civil

O Corpo de Bombeiros está no local com quatro viaturas e nove homens do 11º GB (quartel da região de São José dos Campos); canil de São Paulo, com duas viaturas e sete homens; e mais drones.

Há uma força tarefa ainda em busca de vítimas. Os bombeiros e defesa civil não confirmaram as mortes para o site IstoÉ.