Acidente de avião médico no noroeste da Colômbia deixa quatro mortos

Os quatro ocupantes de um avião bimotor que viajava entre os municípios de Montería e Medellín, no noroeste da Colômbia, morreram nesta quinta-feira (21), quando o avião equipado para serviços médicos caiu e explodiu.

“Ocorreu um acidente aéreo envolvendo um avião da empresa Sky Ambulance (…) no setor conhecido como El Roble, no município de Yarumal” (noroeste), disse à imprensa o coronel Carlos Martínez, comandante da polícia do departamento de Antioquia.

“As unidades policiais acabam de chegar e confirmaram o acidente com uma explosão e a perda de quatro vidas”, explicou Martínez.

A Aeronáutica Civil informou que se tratava de um “avião Cesna C-90 que prestava serviços de ambulância e havia declarado emergência”.

“Piloto, copiloto, um médico e uma enfermeira morreram no acidente”, acrescentou a entidade, que investiga as causas do acidente.

Imagens divulgadas pela polícia mostram a aeronave completamente destruída e envolta em chamas em uma área rural.

