Acidente: Conrado, da dupla com Aleksandro, está na UTI em estado grave

O cantor Conrado, da dupla sertaneja com Aleksandro, está internado na UTI em estado grave, após sofrer um acidente de ônibus com a equipe, no sábado (07), na rodovia Régis Bittencout, interior de São Paulo. Infelizmente, Aleksandro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local aos 34 anos de idade.





João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, está no Hospital Regional de Registro, segundo informações da assessoria de imprensa da dupla.