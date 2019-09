Acidente com van escolar deixa crianças feridas no zona norte do Rio

Dez crianças ficaram feridas em consequência de um acidente envolvendo uma van de transporte escolar, uma kombi e um carro de passeio na Rua Adolfo Caminha, descida do Morro do Feijão, no Andaraí, zona norte do Rio. Testemunhas do acidente disseram à polícia que a van escolar perdeu o freio e bateu nos outros dois veículos. Ao perder o freio, a van desgovernada bateu no muro da Creche Municipal Galdino Manoel da Silva, atropelando um menino que estava na porta.

Uma criança de 12 anos sofreu fratura no crânio e foi levada às pressas para o Hospital Federal do Andaraí, em estado grave, junto com outras nove crianças que estavam na van escolar. Devido à gravidade dos ferimentos, essa criança foi transferida de helicóptero, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade. Um outro menino, de 10 anos, também com ferimentos graves, foi transferido de ambulância para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, zona norte.

Em nota, a direção do Hospital Federal do Andaraí informou que todas as dez crianças que deram entrada na emergência da unidade após o acidente de carro foram prontamente recebidas e atendidas. Por não possuir Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pediátrico, alguns pacientes foram transferidos para outros hospitais após os procedimentos de estabilização necessários para a transferência segura. “Três dos pacientes estão sendo assistidos na emergência do Hospital do Andaraí onde passaram pelos exames necessários para diagnóstico e tratamento adequado. O quadro dessas crianças é estável. Elas permanecem em observação, aguardando alta hospitalar”, informou o hospital.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que das dez crianças vítimas do acidente com uma van escolar no bairro do Andaraí, seis foram transferidas para os hospitais municipais Souza Aguiar, Miguel Couto e Salgado Filho. De acordo com a nota, as crianças estão em observação médica.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que “não houve acidente na Creche Municipal Galdino Manoel da Silva, no morro do Jamelão, no Andaraí. Houve um acidente, na frente da creche, entre uma van e carros particulares, na rua. A secretaria está acompanhando de perto o caso para verificar os desdobramentos do caso”.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 20ª DP (Vila Isabel) para apurar os fatos. Os motoristas dos veículos envolvidos no acidente foram conduzidos para a unidade policial para prestar depoimento e determinar as causas do acidente.