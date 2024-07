Acidente com van de torcedores do Corinthians deixa três mortos e 12 feridos

Lancei Lance - https://istoe.com.br/autor/lance/ 08/07/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Uma van com torcedores capixabas do Corinthians se chocou com um ônibus na madrugada desta segunda-feira (8), na BR-262, na altura do trevo da luna, no Espírito Santo. O acidente deixou três mortos e doze feridos.

O veículo bateu de frente com um ônibus de viagem da Cleiton Bus por volta da 1h30 (de Brasília) da madrugada. Entre os feridos, sete ficaram presos entre as ferragens. De acordo com a empresa, no entanto, o motorista teve o fêmur e o calcanhar quebrados.

As causas do acidente estão sendo investigadas. O trânsito na rodovia ficou interditado até o início desta manhã.

Veja nota oficial do Corinthians sobre o acidente

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (08), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde anterior.

O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de três torcedores, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos.

