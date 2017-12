Acidente com trem e ônibus escolar deixa 4 mortos na França

Um trem e um ônibus escolar colidiram no sudoeste da França nesta quinta-feira e deixaram quatro mortos e vinte feridos, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu em uma passagem de nível às 15h00 GMT (13h00 de Brasília) em Millas, na região dos Pirineus Orientais, perto da fronteira com a Espanha.

As vítimas eram passageiros do ônibus que transportava adolescentes com entre 13 e 17 anos.

Vários acidentes já aconteceram nesta mesma passagem de nível.

O balanço é de quatro adolescentes mortos, 11 feridos graves e nove feridos leves, declarou à imprensa o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, que se dirigiu ao local do acidente, bem como a ministra dos Transportes, Elisabeth Borne.

Borne escreveu em seu Twitter que os “serviços de resgate e do Estado estão mobilizados. Estou indo para o local do acidente imediatamente”.

O ministro da Educação, Jean-Christophe Blanquer, lamentou um acidente “terrível”.